Киселев Иван Львович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Львович
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4692. КИСЕЛЕВ, ИВАН ЛЬВОВИЧ, 39 л. Гр. Кирилловск. у., Волокославинск. в., с. Мишакова; — Н. С. 3 уч. Кирилловск. у. Подлог, лиш. св. 6 м., по амк. нак. сокр. до 2 м. пр. р. Исп. 8 янв. 920.
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