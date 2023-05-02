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Киселев Иван Львович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Иван
Отчество
Львович
Дата исполнения приговора
08 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4692. КИСЕЛЕВ, ИВАН ЛЬВОВИЧ, 39 л. Гр. Кирилловск. у., Волокославинск. в., с. Мишакова; — Н. С. 3 уч. Кирилловск. у. Подлог, лиш. св. 6 м., по амк. нак. сокр. до 2 м. пр. р. Исп. 8 янв. 920.

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