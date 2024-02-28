Мутанен Андрей Адамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМутанен Андрей Адамов

Мутанен Андрей Адамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мутанен
Имя
Андрей
Отчество
Адамов
Дата исполнения приговора
22 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
67215. Мутаненъ, Андрей (Андрусъ) Адамовъ. К. Петергоф. у., Губаницк. в., д. Б.-Кикерина, 22 л.; — СПБ. Ст. С. М. С., 177 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Авг. 907. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close