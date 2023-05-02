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Кучеров Степан Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучеров
Имя
Степан
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
30 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
66290. КУЧЕРОВЪ, СТЕПАНЪ СТЕПАНОВЪ. Мщ. с. Клочкова, Седневск. в., Чернигов. у., 28 л.; — Чернигов. О. С., 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 30 Іюня 907.

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