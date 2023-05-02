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Ипатов Василий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ипатов
Имя
Василий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
15 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
2839. ИПАТОВ, ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, 48 л. Гр. Варнавинск. у., Баковск. в., д. Дрошемного;—Н. С. 2 уч. Яранск, у. Конокрадство, лиш. св. 2 г. Исп. 15 авг. 919.

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