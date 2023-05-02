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Гуцалюк Илья Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуцалюк
Имя
Илья
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3662. ГУЦАЛЮК ИЛЬЯ КИРИЛЛОВИЧ, 22 л., Могилевск. у., Ярышевск. в. В. Т. Кавказск. корп. Ст. 205 п «б», лиш. св. 1 г. Исп. 28 окт. 923

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