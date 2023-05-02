Гуцалюк Илья Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гуцалюк
- Имя
- Илья
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3662. ГУЦАЛЮК ИЛЬЯ КИРИЛЛОВИЧ, 22 л., Могилевск. у., Ярышевск. в. В. Т. Кавказск. корп. Ст. 205 п «б», лиш. св. 1 г. Исп. 28 окт. 923
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.