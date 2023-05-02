Авдеев Петр Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авдеев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14781. АВДЕЕВЪ, ПЕТРЪ МИХАЙЛОВЪ, 48 д. К изъ сс. Канск. у., Шелаевск. в., д. Бузыкановой, рд. Сердобск. у., Шилогаличенск. в., въ д. Ртищевѣ; — М. С. 4 уч. Канск. у., 15 Дек. 910, 7 п. 170 и 15 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 11 Янв. 911. | 87 29650 1654 У.
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