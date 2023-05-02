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Шнейдер Самуил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шнейдер
Имя
Самуил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
31 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 379
Источник
Скан
Оригинальная запись
14517. Шнейдер Самуил Иванович, 20 л., Терск. окр., Соломенск. р., хут. Энгейгайм. Н. С. 16 уч. Терск. окр. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 31/І—26.

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