Олисов Александр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Олисов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7190. ОЛИСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 39 л., Старорусск. у., Подгощск. в., д. М.-Витоль, В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сооб. Ст. 180а, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 31 окт. 923.
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