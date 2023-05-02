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Кудрин Иван Галактионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрин
Имя
Иван
Отчество
Галактионович
Дата исполнения приговора
09 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 162
Источник
Скан
Оригинальная запись
5667. КУДРИН ИВАН ГАЛАКТИОНОВИЧ, 26 л, Кологривск. у., Георгиевск. в., д. Михалево. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. 2 ч. 183, лиш. св. 4 г. 5 м. 10 д. и пор. пр. 5 л. П. В. З. С.9/ѴІІІ—24.

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