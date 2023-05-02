Кудрин Иван Галактионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудрин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Галактионович
- Дата исполнения приговора
- 09 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5667. КУДРИН ИВАН ГАЛАКТИОНОВИЧ, 26 л, Кологривск. у., Георгиевск. в., д. Михалево. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. 2 ч. 183, лиш. св. 4 г. 5 м. 10 д. и пор. пр. 5 л. П. В. З. С.9/ѴІІІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.