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Там Матвей Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Там
Имя
Матвей
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
15 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
19498. ТАМ, МАТВЕЙ МАТВЕЕВИЧ, 41 г. Гр. Калачинск. у., Локтинск. в.; — Н. С. 2 уч. Калачинск. у. Выгонка самог., лиш. св. 2 г. Исп. 15 июля 920.

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