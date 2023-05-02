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Обухов Тимофей Софронович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Обухов
Имя
Тимофей
Отчество
Софронович
Дата исполнения приговора
03 март 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
6108. ОБУХОВ, ТИМОФЕЙ СОФРОНОВИЧ, 42 л. Гр. Охонск. у., Сепычевск, в., д. Обухово;—Н. С. 14 уч. Пермск, у. Конокрад, лиш. св. 2 г. Исп. 3 марта 921.

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