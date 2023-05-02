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Мансуров Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мансуров
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
09 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8716. МАНСУРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 28 л., Ставропольск. у., Кугультинск. в. и с. Ставропольск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 9 июля 923.

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