Пульк Густав Андресов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пульк
- Имя
- Густав
- Отчество
- Андресов
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 391
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 56102. ПУЛЬКЪ, ГУСТАВЪ АНДРЕСОВЪ (онъ же Пулкъ), 56 л. К. Перновск. у., Уласк. в.; — М. С. 2 уч. Перново-Феллияск. окр., 9 Марта 911, 113 и 2 м. 114 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Марта 911. 910 106660 112 М. (укрыв.), по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 80319. 906 22843 170¹ М.; 903 63848 112 М.
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