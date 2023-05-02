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Скробрехов Степан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скробрехов
Имя
Степан
Дата исполнения приговора
03 август 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7757. СКРОБРЕХОВ, СТЕПАН, 26 л. Гр. Белебеевск. у., Тюрюшевск. в., д. Климентовки; — Н. С. 14 уч. Белебеевск. у. лиш. св. 3 г. Исп. 3 авг. 921.

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