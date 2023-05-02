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Евсеенко Тимофей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евсеенко
Имя
Тимофей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
22 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
23551. ЕВСЕЕНКО, ТИМОФЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 55 л. Гр. Дриссенск. у., Филипповск. в. д. Костоломи; — Н. С. 1 уч. Дриссенск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 22 апр. 920.

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