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Морозов Федор Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Федор
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
4824 Морозов Федор Павлович, 39 л. Гр. Новоторжск. у., Бараньегорск. в., д. Татариново; — П. С. 4 р-на Новоторжск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 6 сент. 919.

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