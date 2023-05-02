Каменский Сергей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каменский
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 115658. КАМЕНСКІЙ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. К. Покров. у., Покровъ-Слободск. в., д. Ескина, 22 л.; — Москов. Ст. С. М. С., 169 и 1701 М., тюр. 6 м. Исп. 14 Авг. 909. | 908 59700 73 Уг. У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 18765.
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