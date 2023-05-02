Пенская Мария Матвеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пенская
- Имя
- Мария
- Отчество
- Матвеева
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 316
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106345. ПЕНСКАЯ. МАРІЯ МАТВѢЕВА (она же Курочка). Лнш. ос. пр. изъ каз. д. Жидьковъ, Остерск. в. и у., 22 л.; — Чернигов. О. С., 152, 13. 2 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 У., по сов. сь приг., напеч. въ 909 г. № 69184, тюр. 3 г. и 4 м. Исп. 30 Апр. 909. 905 69752 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 25970 И 904 г. № 52893. 902 67892 169 М. | 901 29964 169 М
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