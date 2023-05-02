Ачкасов Трофим Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ачкасов
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142761. АЧКАСОВЪ, ТРОФИМЪ ЯКОВлевъ. Сс. посел. изъ к. Минусинск. у., Бейск. в., с. Табота, 28 л., рд. Елецк. у., Предтеченск. в., въ с. Измаиловскомъ; — Красноярск. О. С. 10 Сент. 909, 149, 1614 У. и 438 У. о сс., во врем. раб. на зав. 1½г. Исп. 12 Окт. 909. | 99 88467 1684 У.
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