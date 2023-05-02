Оксюта Яков Харитонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Оксюта
- Имя
- Яков
- Отчество
- Харитонов
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97311. ОКСЮТА, ЯКОВЪ ХАРИТОНОВЪ (онъ же Аксютинъ), 24 л. Лиш. ос. пр. изъ каз. ст. Должанской, Ейск. отд.; — Екатеринодар. О. С., 10 Іюля 910, 152, 1642, 2 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 30394, приг. сего С. отъ 25 Апр. 908 г. и 13 Мая 909 г. (140, 149, 152, 1642, 2 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 5 л.), арест. отд. 5 л. Исп. 21 Іюня 911. | 904 56109 1655 У. | 900 76767 170 М. | 902 79019 169 М.
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