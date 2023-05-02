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Чекарев Николай Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чекарев
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
02 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7956. ЧЕКАРЕВ, НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 35 л., Гр. Чернск. у. Литицк. в., с. Новых-Горок, М.; Н. С. 8 уч. Чернск. у., Тайное винокур., лиш. св. 6 м., Исп. 2 июля 919.

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