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Колпащиков Семен Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колпащиков
Имя
Семен
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6282. КОЛПАЩИКОВ СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ, 48 л., Слободск. у., Ильинск. в., д. Бояр, Н. С. 9 уч. Слободск, у., Ст. 142, лиш. св. 2 г. 6 м., Исп. 8 июня 923.

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