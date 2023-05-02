Колпащиков Семен Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колпащиков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6282. КОЛПАЩИКОВ СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ, 48 л., Слободск. у., Ильинск. в., д. Бояр, Н. С. 9 уч. Слободск, у., Ст. 142, лиш. св. 2 г. 6 м., Исп. 8 июня 923.
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