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Коваленко Павел Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коваленко
Имя
Павел
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4781. КОВАЛЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 29 л., Витебск. г., Никольск. в., д. Мал.-Литовниково. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. ст. 139, 2 ч. 181, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 27/Х—24. 

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