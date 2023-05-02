Алентьев Сергей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алентьев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 8
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12729. АЛЕНТЬЕВ, СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 31 г. Гр. г. Москвы; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокращ. на полов., с зач. 18 д. пр. з. Исп. 31 дек. 920.
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