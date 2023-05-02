Никифоров Матвей Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никифоров
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17596. НИКИФОРОВ, МАТВЕЙ МАТВЕЕВИЧ, 31 г. Гр. Ефремовск. у., Дарищенск. в., с. Лазовки; — Н. С. Симоновск. уч. г. Москвы. Ограбление, лиш. св. 15 л., с зач. 11 д. пр. з. Исп. 20 дек. 920. | 908 63105 172 М.
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