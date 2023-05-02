Герасимова Прасковья Егоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Егоровна
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14078. ГЕРАСИМОВА, ПРАСКОВЬЯ ЕГОРОВНА, 30 л. Гр. Царскосельск. у., Дудергофск. в.; — Н. С. 2 отд. Петергофско-Нарвск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 2 июля 920. | 920 2252 Кража.
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