Чернов Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7991. ЧЕРНОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 18 л., Гр. Ростовск. у., Карашск. в., с. Колягина,; Н. С 7 уч. Юрьевск. у., Покуш. на убийство, лиш. св. 1 г., Исп. 5 авг. 919.
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