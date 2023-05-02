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Чернов Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернов
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
7991. ЧЕРНОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 18 л., Гр. Ростовск. у., Карашск. в., с. Колягина,; Н. С 7 уч. Юрьевск. у., Покуш. на убийство, лиш. св. 1 г., Исп. 5 авг. 919.

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