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Юрченко Степан Викторов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юрченко
Имя
Степан
Отчество
Викторов
Дата исполнения приговора
23 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
100200. ЮРЧЕНКО, СТЕПАНЪ ВИКТОровъ, 30 л. Сс.-пос. изъ каз. Балаган. у., Голуметск. в., с. Иретскаго, рд. въ с. Новой Греблѣ, Свиридовск. в., Лохвицк. у.; — Иркутск. О. С., 5 Мая 911, 114, 13, 1643 и 2 ч. 1643¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 23 Іюня 911. | 97 100155 1609 У.

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