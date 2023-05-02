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Лагутин Алексей Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лагутин
Имя
Алексей
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
19 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7841. ЛАГУТИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 33 л., Зарайск. у., Алпатьевск. в., с. Орешкова. Н. С. Замоскворецк. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 19 янв. 923.

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