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Щепин Павел Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щепин
Имя
Павел
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 390
Источник
Скан
Оригинальная запись
13348. ЩЕПИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л., Малмыжск. у., Старо-Мултанск. в., д. Старых Копков. Н. С. в уч. Малмыжск. у. Ст. ст. 180, 197, 220, лиш. св. 1 г. 5 д. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 17/ІІІ—24.

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