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Томашевский Адам Казимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Томашевский
Имя
Адам
Отчество
Казимиров
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
Источник
Скан
Оригинальная запись
140050. ТОМАШЕВСКІЙ, АДАМЪ КАЗИМІРОВЪ. К. Конск. у., гм. Медзержа, д. Заборовице, 24 л.; — Радомск. О. С. 13 Сент. 908, 134, 135, 1630 и 1632 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 7 Сент. 909.

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