Липпарт Герберт-Вольдемар Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛиппарт Герберт-Вольдемар Генрихович

Липпарт Герберт-Вольдемар Генрихович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Липпарт
Имя
Герберт-Вольдемар
Отчество
Генрихович
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8103. ЛИППАРТ ГЕРБЕРТ-ВОЛЬДЕМАР ГЕНРИХОВИЧ, 18 л. Рд. в г. Риге. Н. С. 2 уч. г. Владивостока. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 27 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.