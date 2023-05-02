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Колчина Домна Мартыновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колчина
Имя
Домна
Отчество
Мартыновна
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6292. КОЛЧИНА ДОМНА МАРТЫНОВНА, 21 г., б. Симбирск. у., Тушнинск. в., с. Панского,б. Симбирск. Губксуд, Ст. 142, лиш. св. 2 г., Исп. 14 ноября 923.

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