Цыглинский Петр Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыглинский
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 382
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13115. ЦЫГЛИНСКИЙ ПЕТР ИЛЬИЧ, 24 л., Одесск. г., Елизаветградск. окр. Татаровск. в. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. Ст. 2 ч. 106, 109, лиш. св. 4 г. 10 м. 16 д. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 5/І—24.
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