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Цыглинский Петр Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыглинский
Имя
Петр
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
05 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 382
Источник
Скан
Оригинальная запись
13115. ЦЫГЛИНСКИЙ ПЕТР ИЛЬИЧ, 24 л., Одесск. г., Елизаветградск. окр. Татаровск. в. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. Ст. 2 ч. 106, 109, лиш. св. 4 г. 10 м. 16 д. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 5/І—24.

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