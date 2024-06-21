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Царев Тимофей Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Царев
Имя
Тимофей
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
Источник
Скан
Оригинальная запись
140945. ЦАРЕВЪ, ТИМОФЕЙ СЕМЕНОВЪ. К. Боровичск. у., Васильевск. в., д. Шедомицъ, 17 л.; — Г. С. г. Боровичей 30 Сент. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м. Исп. 20 Окт. 909. | 909 110785 169 М.

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