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Федотов Яков Тарасович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федотов
Имя
Яков
Отчество
Тарасович
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 366
Источник
Скан
Оригинальная запись
12564. ФЕДОТОВ ЯКОВ ТАРАСОВИЧ, 22 л., Кирсановск. у., Оржевск. в., с. Елисеевки. Тамбовск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. В. з. с. 17/ХІІ—24.

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