Элииксеев Дорджи
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Элииксеев
- Имя
- Дорджи
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 391
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13386. ЭЛІИКСЕЕВ ДОРДЖИ, 35 л., Яндыко-Мочажск., улуса, Амтиновск., аймака. Калмыцк. Облсуд. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 25/ІІ—23.
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