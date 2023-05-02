Акимов Семен Маркелов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акимов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Маркелов
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44749. АКИМОВЪ, СЕМЕНЪ МАРКЕЛОВЪ. К. Аткарск. у., в. и с. Лысыхъ Горъ, 62 л., рд. т. же у. и в., въ д. Федоровкѣ; — М. С. 7 уч. Саратов. Город. окр. (во 2 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 2 Дек. 904. | 904 38952 169 М.
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