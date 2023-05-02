Томкевич Михалина Владиславова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томкевич
- Имя
- Михалина
- Отчество
- Владиславова
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140060. ТОМКЕВИЧЪ, МИХАЛИНА Владиславова. Мщ. г. Вильны, 32 л.; — Виленск. Гор. С. М. С. 19 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. въ Нояб. 909.
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