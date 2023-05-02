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Петров Иван Порфирьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Иван
Отчество
Порфирьевич
Дата исполнения приговора
28 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
10113. Петров Иван Порфирьевич, 29 л., Чувашск. АССР, Чебоксарск. у., Богородск. в., с. Аттиново. Главсуд Чувашск. АССР. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 28 февр. 926.

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