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Якушкина Мария Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Якушкина
Имя
Мария
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
08 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
12492. ЯКУШКИНА, МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, 25 л. Гр. Балахнинск. у., Зимочерск. в., с. Шуя; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Кража, пр. р. 1½ г., с лиш. пр. 10 л. Исп. 8 апр. 920.

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