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Долбачкин Василий Логгинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Долбачкин
Имя
Василий
Отчество
Логгинович
Дата исполнения приговора
10 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
399В. ДОЛБАЧКИН ВАСИЛИЙ ЛОГГИНОВИЧ, 25 л., б. Симбирск. у., Ключищенск. в., с. Кременск. Н. С. Дежурн. Камер. б. г. Симбирска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 10 февр. 923.

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