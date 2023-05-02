Грек Степан Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грек
- Имя
- Степан
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1817. Грек Степан Петрович, 16 л., Канск. окр., Н.-Ингашевск. р., д. Кучеровки. Сибирск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л., 2м. П. в. з. с. 18/Х—26.
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