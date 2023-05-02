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Коваленко Андрей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коваленко
Имя
Андрей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
10 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6089. КОВАЛЕНКО АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 39 л., Новочеркасск. у., Манычск. в., д. Балабинск, В. Т. Триб. Кавказск. окр., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 10 авг. 923.

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