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Крылов Тимофей Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крылов
Имя
Тимофей
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
30 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7159. КРЫЛОВ ТИМОФЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 27 л., г. Краснодара. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 3 г. 6 м. 17 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 30 мая 923.

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