Царькова Евфросиния Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Царькова
- Имя
- Евфросиния
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 274
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30124. ЦАРЬКОВА, ЕВФРОСИНИЯ ИВАНОВНА, 45 л. Гр. Гжатск. у., Острицк. в., д. Яковлевой; — Н. С. Петровск. уч. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 3 г. условно и пр. р. 2 г. Исп. 19 июля 920.
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