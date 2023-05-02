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Царькова Евфросиния Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Царькова
Имя
Евфросиния
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
19 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
30124. ЦАРЬКОВА, ЕВФРОСИНИЯ ИВАНОВНА, 45 л. Гр. Гжатск. у., Острицк. в., д. Яковлевой; — Н. С. Петровск. уч. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 3 г. условно и пр. р. 2 г. Исп. 19 июля 920.

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