Чамросов Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧамросов Михаил Яковлевич

Чамросов Михаил Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чамросов
Имя
Михаил
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
11 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7950. ЧАМРОСОВ, МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 19 л., Гр. Богородск у., Буньковск. в., д. Посыревой,; Н. С. 5 уч. Юрьевск. у., Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 11 апр. 919

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.