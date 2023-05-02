Жолудов Борис Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жолудов
- Имя
- Борис
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 27 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4670. ЖОЛУДОВ БОРИС ИЛЬИЧ, 32 л., Черниговск. г. Воронежск. Губсуд. Ст. 85, лиш. св. 7 л. 11 м. 27 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 дек. 923.
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