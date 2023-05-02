Шерстобитов Александр Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шерстобитов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 337
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46873. ШЕРСТОБИТОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Николаевъ. Мщ. г. Н.-Новгорода, 17 л., рд. въ в. и с. Борѣ, Семеновск. у.; — Нижегород. О. С., 140, 150, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 2 м. Исп. 18 Апр. 907. | 905 64041 169 М. | 903 37256 169 М. | 905 36891 1484 У.
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