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Розенберг Мера-Гольда Мовшева-Лейбова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Розенберг
Имя
Мера-Гольда
Отчество
Мовшева-Лейбова
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 341
Источник
Скан
Оригинальная запись
39547. РОЗЕНБЕРГЪ, мера-ГОЛЬДА Мовшева-Лейбова (урожд. Гендлеръ, Якубовская и Якубовичъ). Мщ. п. Понѣмонъ, гм. Понѣмонъ-Пожайская, Маріампольск. у., 36 л.; — М. С. 6 уч. г. Вильны, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Дек. 907. | 905 66517 173 М. | 92 19351 169 М. | 97 1400 170 М. | 91 19774 169 М. | 92 86959 169 М.

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